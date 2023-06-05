كولر يعقد جلسة مع مدافعي الأهلي اليوم لتصحيح أخطاء لقاء الوداد

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، اليوم الاثنين، جلسة مع لاعبي خط الدفاع محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم مدافعي الفريق، للحديث عن الأخطاء التي تسبب فيها اللاعب بمباراة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت أمس الأحد باستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويرى كولر أن محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم قدما مباراة سيئة للغاية على غير عادتهما وكانا نقطة ضعف واضحة في دفاعات الأهلى طوال أحداث المباراة.

ويرغب كولر فى تصحيح أخطاء محمد عبدالمنعم، لا سيما أنه أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي وسيلعب دورا مؤثرا في مباراة العودة المقرر لها الأحد المقبل بالمغرب.

يراجع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مباراة فريقه أمام الوداد المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت مساء أمس، الأحد، لمراجعة الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، وبعض الملاحظات الفنية التى يجب توخى الحذر فيها قبل خوض موقعة الإياب فى المغرب الأحد المقبل.

ويحرص كولر على مشاهدة فيديو كامل لمباراة الأهلي والوداد لموقعة الإياب من أجل التعرف على أبرز السلبيات والإيجابيات في صفوف فريقه، وأبرز نقاط القوة والضعف في صفوف الخصم والتي سيبني عليها خطته في موقعة الإياب بالمغرب، من أجل العمل على حسم بطاقة التتويج بالنجمة الحادية عشرة.