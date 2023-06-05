نائب بالشيوخ: كيلو اللحمة يساوي 25% من قيمة الحد الأدنى للأجور

أعلن النائب محمد عبدالعليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، رفضه مشروع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.

وقال النائب إن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر لها أسباب أخرى غير الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن كيلو اللحمة يساوي 25% من قيمة الحد الأدنى للأجور.

من جانبه رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مطالبا بأن يكون الحديث في صميم خطة التنمية الاقتصادية، ليعقب النائب، قائلا: "ونقول للناس ايه؟".

ورد رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "نقول للناس إن خطة التنمية أحيلت للجنة ووضعت عنها تقرير وقٌدم للمجلس وتتم مناقشته"، متابعا: "نحن لا نحجر عليك ولا أي نائب في أن يقول رأيه تحدث عن المعالجة للنقاش والنقاط الخاصة بالخطة".

وطالب رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء بضرورة التزام الحديث فيما يتعلق بالخطة، موضحا أن الموضوعات التي يتطرق لها النواب هامة ومحل مسائلة للحكومة ومن صميم عمل المجلس، ولكن ليس محلها مناقشة مشروع الخطة.