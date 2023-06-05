رئيس "النواب" اللبناني يدعو لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية 14 يونيو الجاري

الإثنين 05/يونيو/2023 - 01:09 م

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى انعقاد جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 14 يونيو الجاري.

يأتي ذلك بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر عن انعقاد جلسات انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث كانت آخر الجلسات في 19 يناير الماضي، وتوقف بعدها بري عن الدعوة لجلسات جديدة لحين التوافق على مرشحين جديين للانتخابات، محذرا من إهدار الوقت وتحويل الجلسات إلى ساحة لطرح أسماء ليس لديها أي فرص للوصول إلى الرئاسة.

وعقد مجلس النواب اللبناني 11 جلسة سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية منذ 29 سبتمبر الماضي، فيما دخل لبنان في فراغ رئاسي منذ 31 أكتوبر الماضي. وكان عدد من النواب (32 نائبا على الأقل) قد أعلنوا أمس دعمهم لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية.. فيما أعلن النائب ميشال معوض سحب ترشحه.