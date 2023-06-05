تصعيد القتال في أوكرانيا.. روسيا: تصدينا لهجوم كبير بمنطقة دونيتسك.. وموسكو تعترف بتقدم القوات الأوكرانية

ذكرت صحيفة الجارديان أن هناك تصعيدا كبيرا في القتال على طول الخطوط الأمامية في منطقتي دونيتسك وزابوريزهيا بين عشية وضحاها، لكن لم يكن هناك تأكيد من المسؤولين الأوكرانيين على أنه يمثل بداية هجومهم المضاد المخطط له منذ فترة طويلة.

وزعمت روسيا أنها صدت هجومًا كبيرًا في منطقة دونيتسك وقتلت المئات من القوات الأوكرانية، لكن لا يمكن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

واعترفت موسكو ومدونون عسكريون روس بأن القوات الأوكرانية حققت انفراجة في نقطة واحدة على الأقل في جنوب غرب دونيتسك.

ولم يدل المسؤولون الأوكرانيون بأي تعليق، وشددوا على الحاجة إلى السرية بشأن العمليات في الأيام الأخيرة مع تنامي الترقب لهجوم مضاد كبير.

وتنبأ الضباط العسكريون الأوكرانيون بأن أي هجوم مضاد من هذا القبيل سوف يسبقه ويرافقه خدع وهجمات تحويلية لتشكيل ساحة المعركة وإحداث أكبر قدر ممكن من الارتباك في صفوف الروس.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن أوكرانيا هاجمت بست كتيبة ميكانيكية وكتيبتين دبابات من لواءين.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على تليجرام: "في صباح يوم 4 يونيو، شن الأوكرانيون هجومًا واسع النطاق في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك".

وأضافت أن هدف العدو كان اختراق دفاعاتنا في القطاع الأكثر ضعفا في رأيه في الجبهة". "العدو لم ينجز مهامه ولم ينجح.

وزعمت الوزارة أن 250 جنديًا أوكرانيًا قتلوا ودُمرت 16 دبابة وثلاث مركبات قتال مشاة و21 ناقلة جند مدرعة.

كما زعمت أن فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة الروسي، كان بالقرب من الخطوط الأمامية عندما تم صد الهجوم.

ودأبت وزارة الدفاع الروسية على تقديم مزاعم مبالغ فيها بشأن الخسائر التي ألحقتها قواتها.

وذكر بيان الوزارة أن الوحدات الأوكرانية المتورطة في الهجوم هي اللواءين الميكانيكيين الثالث والعشرين والحادي والثلاثين، ولم يتم إدراج أي منهما ضمن 12 وحدة مجهزة غربيًا في أوراق البنتاجون المسربة.