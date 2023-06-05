أكمل نجاتي يرفض خطة التنمية للعام المالي الجديد

أعلن أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، رفض مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة، لا سيما في ظل نقص المعلومات بشأن ما تم عرضه من إنجازات وربطه بخطط طويلة الأمد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023 /2024.

وأشار النائب إلى الخدمات التعليمية في الخطة وحساب نسبتها، قائلا: "مش قادر أقارن بين المستهدف في الخطة الجديدة والذي تم إنجازه في الخطة السابقة".

وأشار إلى أنه في الخطة السابقة تم الإعلان عن صرف 3 مليارات و750 مليون جنيه للتابلت، قائلا: وتبين بعد ذلك أنه تم توزيع مليون و800 تابلت.

وقال النائب: كان من المفترض أن يتم الحديث والمقارنة بين ما تم تخصيص وما تم صرفه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك إخلال بقيمة التعاونيات ومساهمتها في عمليات التنمية، فضلا عن عدم إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص على النحو المطلوب.