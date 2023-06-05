رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره القبرصي تتعلق بالعلاقات الثنائية

الإثنين 05/يونيو/2023 - 12:57 م

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،رسالة خطية من رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم /الاثنين/ - وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لدى استقباله في أبوظبي الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص؛ حيث بحث الجانبان علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وقبرص وسبل تعميقها في مختلف المجالات.

كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وناقشا التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، فضلا عن بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل؛ ومنها التغير المناخي والفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العمل متعدد الأطراف على صعيد مكافحة تداعيات تغير المناخ، إضافة إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

ورحب عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة الدكتور كونستانتينوس كومبوس، مؤكدا عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وقبرص، مشيرا إلى سعي البلدين إلى استثمار جميع الفرص المتاحة لدفع

علاقتهما الثنائية وشراكتهما نحو آفاق أرحب من النمو والتطور بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما.

كما أعرب عن تطلعه إلى مشاركة قبرص في مؤتمر الأطراف "COP28" بدولة الإمارات؛ لإثراء مسيرة العمل المناخي العالمي، ودعم أجندة هذا الحدث العالمي البارز.