محافظ بورسعيد يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة استعدادات المحافظة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيجرى التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوية العامة بانتظام، موجها بتنظيم لجان من الحوكمة للمرور على اللجان والتأكد من جاهزيتها، ومتابعة المدارس خلال سير وانتظام الامتحانات .

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، وتعاون رؤساء الأحياء مع كافة الجهات في تجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى، وتوفير مبردات مياه لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة، فضلا عن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، وتوفير طبيب داخل كل لجنة، وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب. للامتحانات.