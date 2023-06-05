أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 210 آلاف و350 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الإثنين 05/يونيو/2023 - 12:54 م

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الاثنين/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 210 آلاف و350 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و848 دبابة و7 آلاف و523 من المركبات المدرعة و3 آلاف و567 من النظم المدفعية و583 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و344 من أنظمة الدفاع الجوي و313 طائرة مقاتلة و298 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و312 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 484 من المعدات الخاصة و3 آلاف و189 طائرة مسيرة وإسقاط 1136 من صواريخ كروز".

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن مدنيين اثنين أصيبا من جراء 28 هجوما شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية. وذكر بروكودين - في تصريح صحفي - أن الجيش الروسي شن على مدار يوم أمس 28 غارة على إقليم خيرسون بإطلاق 176 قذيفة هاون ومدفعية ثقيلة وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية; ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة.

وأوضح بروكودين أن الجيش الروسي ضرب المناطق السكنية للبلدات المأهولة بالسكان والأراضي والمباني والشركات في منطقة بيريسلاف، وتم إجلاء 50 شخصا آخرين من الأراضي التي تم تحريرها من قبضة الروس.

من ناحيتها، أفادت وكالة حرس الحدود البولندية بوصول حوالي 25 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 12.38 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة أن نحو 28 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس الأحد; عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل حاليا 10.59 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

في المقابل، أعلنت سلطات دونيتسك، أن القوات الأوكرانية أطلقت 33 قذيفة على مدن الجمهورية صباح اليوم.

وذكرت السلطات أنه تم تسجيل قصف من الجانب الأوكراني على التجمع السكني ماكسيميليانوفكا، بمنطقة بيتروفسكي، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم.

وأضاف البيان، أنه تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك، كما قصفت القوات الأوكرانية مدينة جورلوفكا، بست قذائف من عيار 155 ملم، و7 قذائف من عيار 155 ملم، مشيرا إلى أن مدينة (ماكييفكا) تعرضت أيضا للقصف بعشرة قذائف من عيار 155 ملم.