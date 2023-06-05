ماكرون يؤكد لقيس سعيد دعم فرنسا لاقتصاد تونس.. لقاء القمة بين الرئيسين يستهدف ميثاق مالي عالمي جديد لتحقيق خطة 2030.. مطالب بتوفير 27 ترليون دولار لمكافحة الفقر

تحدث رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون هاتفيا مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ضمن المباحث الثنائية بين البلدين وعلمت "البوابة نيوز" من قصر الإليزيه أن رئيسي الدولتين ناقشا الوضع الاقتصادي في تونس. وذكّر ماكرون نظيره بأنه يمكنه الاعتماد على دعم فرنسا في المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي. كما أكد أن فرنسا ستدعم تونس في تنفيذ الإصلاحات التي ستقررها. كما ناقش رئيسا الدولتين جوانب أخرى من الوضع الداخلي للبلاد. ثم تناول الرئيسان الصعوبات المرتبطة بوضع الهجرة. وشدد ماكرون على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الهجرة وجدد رغبته في دعم تونس بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين لإيجاد حلول سريعة ودائمة لمواجهة التحديات المشتركة في هذا المجال. وأخيراً ، رحب ماكرون بمشاركة الرئيس قيس سعيد في قمة ميثاق مالي عالمي جديد ، والتي ستنعقد في باريس يومي 22 و 23 يونيو. حيث تهدف هذه القمة إلى ضمان عدم وجود دولة مضطرة للاختيار بين محاربة الفقر والعمل من أجل المناخ والطبيعة ؛ وأن شروط الانتقال العادل في متناول الجميع.

ماهية قمة الميثاق العالمي المالي؟

ستستضيف فرنسا في يومي 22 و 23 يونيو 2023 ، قمة لاتفاق مالي عالمي جديد. بدعوة من الرئيس ماكرون ، ولكن كيف تتناسب هذه القمة مع سياق دولي يتسم بتداعيات أزمات مناخية وطاقوية وصحية واقتصادية متعددة ، لا سيما في البلدان الأكثر ضعفاً؟ ما الذي يمكن أن يتوقعه المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في التضامن الدولي منها؟ "البوابة نيوز" تجيب على هذه الاستفسارات.

بالاطلاع على تقارير مختبر التمويل من أجل التنمية حول قضايا القمة القادمة. لمعرفة ما سيتم بحثه في هذه المناسبة ،لقد تم الإعلان عن أربعة أهداف رئيسية لهذه القمة ، ستتكفل أربع مجموعات عمل بمتابعتها بهدف:

• استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه أوضاعًا صعبة قصيرة الأجل ، بما في ذلك البلدان الأكثر مديونية

• تعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل

• تشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية

• حشد التمويل المبتكر للبلدان المعرضة لتغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك ، ستكون مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى في مؤسسة ،( One Planet Lab) ، مسؤولة عن صياغة مقترحات لتعبئة مصادر التمويل المبتكرة.

وبالتالي تهدف القمة الفرنسية إلى الجمع بين العديد من الأجندات (المناخ والتنمية والديون) واقتراح حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات. وهذا جزء من سلسلة من الأحداث الدولية الأخرى التي ستعقد خلال العام (G20، SDG Summit ، COP28 ، إلخ) وتهدف فرنسا منها إلى تحفيز تحقيق نتائج ملموسة في هذه المناسبات. ونظراً لنجاح القمة السابقة ، أبدى المنظمون اهتمامهم بالاستفادة من مساهمات الفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ستعقد القمة الفرنسية في الفترة من 22 إلى 23 يونيو 2023 في باريس ، كما أعلن في بيان مشترك لمجلس الوزراء الفرنسي الألماني في 22 يناير. وسيتم استضافته بالاشتراك مع الهند ، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام. وسيتخلل اليوم الأول للقمة حفل افتتاح يليه 6 موائد مستديرة و 30 حدثًا مميزًا وأكثر من 50 حدثًا جانبيًا. وستقام مراسم ختامية صباح 23 يونيو لإعلان نتائج مناقشات القمة.

تم بالفعل تأكيد وصول العديد من القادة ، بما في ذلك ميا موتلي ، ورئيس وزراء بربادوس ، وأولاف شولتز ، مستشار ألمانيا ، وفيليبي نيوسي ، رئيس موزمبيق ، وغيرهم الكثير. كما سيحضر العديد من ممثلي المنظمات الدولية والمحسنين والناشطين: أجاي بانجا ، رئيس البنك الدولي ، أنطونيو جوتيريس ، الأمين العام للأمم المتحدة ، أورسولا فون دير لاين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، فانيسا ناكاتي ، ناشطة وسفيرة من ، Melinda French Gat ،و فاعل خير ومؤسس مشارك لمؤسسة (Bill & Melinda Gates Foundation) ، إلخ.

يتم حاليآ التحضير للقمة من قبل لجنة توجيهية دولية رفيعة المستوى تتألف من الدول والمنظمات الدولية. وتضم فرنسا ، باربادوس ، جنوب إفريقيا ، ألمانيا ، البرازيل ، الصين ، الإمارات العربية المتحدة ، الولايات المتحدة ، الهند ، اليابان ، المملكة المتحدة ، السنغال ، المفوضية الأوروبية ، الأمانة العامة للأمم المتحدة ، صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

حملات الفاعلين في المجتمع المدني

• وفقاً لمنظمة أوكسفام ، توجب تعبئة 27 تريليون دولار من أجل "مكافحة الفقر وعدم المساواة والتصدي لتغير المناخ في البلدان النامية" بحلول عام 2030 ، أو حوالي 3.9 تريليون دولار في السنة.

• في حملتها "أوقفوا الإفلات من العقاب على الملوثين الكبار" ، تدعو منظمة كير بفرنسا الحكومات إلى فرض ضرائب على الشركات ذات الربحية الفائقة لشركات الوقود الأحفوري. حملة باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

• تدعو حملة( ONE #FundtheFuture ) إلى إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإطلاق مليارات الدولارات من أجل التنمية. كجزء من هذه الحملة ، أنشأت ONE أداة على الإنترنت لفهم المعايير التي يمكن أن ينتج عنها إصلاح البنك الدولي في إقراض بمليارات الدولارات الإضافية. بالإضافة إلى ذلك ، وقعت 120 شخصية على خطاب مفتوح موجه إلى المدير الجديد للبنك الدولي ، يقدمون فيه 10 مطالب لأول 100 يوم له في منصبه. يكمل هذا العمل كوميدي للفنان كريس ماكوي من( Safely Endangered ) هذه المبادرة.

تدير ONE Franceأيضًا حملة بعنوان "حان الوقت لإعادة تحديد القواعد" ، التي تم إطلاقها في 2 مايو ، وتهدف إلى زيادة الوعي بين الرأي العام والقادة السياسيين ، بطلب من الرئيس ماكرون ، حول عواقب تغير المناخ وضرورة العمل قبل القمة الإماراتية. بعدما تقدمت بمبادرات مختلفة مثل عريضة موجهة إلى ماكرون ، ومقطع فيديو وحملة ملصق تسلط الضوء على الظلم المناخي في إفريقيا ، وأداة تتماشى مع تحدي ماكرون ودعوته لإظهار الريادة خلال القمة ، وسلسلة مقالات لصالح قضايا القمة. هذا وقد وقع في 23 مايو ، 277 سفيرًا شابًا في أوروبا على مقال بموقع( Euractiv ) الإخباري يدعو فرنسا إلى إظهار طموحها فيما يتعلق بالتضامن الدولي في الفترة التي تسبق القمة.