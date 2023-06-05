"لا للنفايات البلاستيكية".. أول معرض تشكيلي بالذكاء الاصطناعي بمكتبة مصر الجديدة اليوم

تحتضن مكتبة مصر الجديدة، مساء اليوم الاثنين، معرضا للفن التشكيلى للفنان أحمد بيرو، تحت عنوان "لا للنفايات البلاستيكية"، و يضم حوالى 25 لوحة فنية.

يأتى المعرض تعبيرا عن رفض إنتاج المواد البلاستيكية شديدة الخطورة على البيئة تم صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى وهي المرة الأولى التي تدخل فيها برامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي بمعارض المكتبة.

وأكد نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة أن المعرض بمثابة رسالة تطلقها من خلال لوحات الفنان أحمد بيرو وأعماله الفنية بأهمية استخدام النفايات البلاستيك وإعادة تدويرها والحد من انتشارها حيث قام الفنان أحمد بيرو بجمع النفايات البلاستيك بجميع أشكالها من اغطية القنينة والأكياس البلاستيك وألعاب البلاستيكية وإعادة صياغتها داخل أعمال فنيه تحث علي الاهتمام بالبيئة في إطار عمل فني وفتح حوار بناء في التخلص من السلبيات التي تضر بالبيئة باستخدام تقنية التكنولوجيا الحديثة، وبرامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي.