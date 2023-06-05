13 يونيو.. منتدى الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية ينظم الحوار العربي الأوروبي

ينظم منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمرًا دولياً للحوار العربي الأوروبي"الدين والمجتمع.. وكيف يمكن لأصحاب الأديان المختلفة أن يعيشوا معا بسلام ؟"، والذي ستستمر فعالياته من يوم 13 إلى 17 يونيو 2023، وذلك بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ومن المقرر مشاركة عدد كبير من كبار قيادات الدولة، القيادات السياسية والمجتمع المدني، قيادات المؤسسات الدينية، كما من المقرر مشاركة عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال الحوار وأبرزهما: الأزهر الشريف والأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “ كايسيد” ، مؤسسة أديان ، وعدد من المؤسسات والهيئات الدولية الاخري .

وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، في تصريحات إعلامية سابقة له خاصة بالحوار العربي الأوروبي، إنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن حوار الحضارات على المستوى المحلي في مصر أو مستوى الحوار الدولي أسهم بشكل كبير في خلق مساحة من الإدراك للأمور المشتركة كما بدأ يحدد مواضع الاختلاف.

وفي إطار هذا الحوار تجددت الدعوة إلى توسيع الأرضية المشتركة، واحترام مساحات الاختلاف وقبولها. وعلى المستوى العالمي تعددت البرامج واللقاءات الحوارية سواء المحلية أو الدولية، وجهات حكومية، وكلها تركزت حول مفاهيم التعايش وقبول الآخر.

وهنا لا بد من التنويه بالمجهودات المحلية والدولية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في هذا المجال، ويهدف الى تعزيز التواصل والحوار المجتمعي الجاد بين القيادات الثقافية والأكاديمية والدينية من أوروبا والوطن العربي، ومن الدول المشاركة، ألمانيا، السويد، اليونان، هولندا ، السعودية، الاردن، لبنان، العراق، تونس، المغرب، فلسطين، ومصر.