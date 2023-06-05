نائب بالشيوخ يطالب بوضع خطة للتعامل مع المصريين بالخارج

طالب النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع المصريين في الخارج، قائلا: عددهم يصل نحو 12 مليون مصري بالخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.

وشدد الجندي، على ضرورة العمل على تحفيز المصريين بالخارج لزيادة الاستثمارات في الداخل، قائلا: لا يجب أن يقف الأمر في التعامل مع المصريين بالخارج عند التحويلات فقط.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة العمل على تقنين أوضاع التجارة الإليكترونية حتى تحصل الدولة على حقها من هذا النوع من التجارة، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.

