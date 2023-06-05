وزير الري يبحث مع ممثل مدير عام الفاو التعاون في مجال المياه

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع دانيال جوستافسون الممثل الخاص للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، وعبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ونصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر ، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال المياه ، والتنسيق المشترك خلال الفعاليات الدولية المختلفة لوضع المياه علي أجندة العمل المناخي العالمى .

وأشار الدكتور سويلم إلى ما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبرى في مجال تحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين الأمن الغذائي و زيادة الانتاجية المحصولية في ظل الترابط الهام بين الماء والغذاء ، مؤكداً على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية بأفريقيا .

وأوضح أن أحد المشروعات التي تعمل عليها الوزارة حالياً هي مشروعات التوسع في نظم الرى الحديث طبقاً لدراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد إستخدام المياه مع مراعاة تأثير الرى الحديث على باقى عناصر المنظومة المائية ، مع التحول لنظم الرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين كأولوية أولى ، مع السعي لتعزيز قدرات الوزارة في مجال مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق "الاستشعار عن بعد" بما يُسهم فى تحسين الممارسات الزراعية وإدارة المياه بكفاءة .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن منظمة الفاو تُعد شريك إستراتيجي للوزارة في العديد من الفعاليات الدولية مثل إسبوع القاهرة للمياه وفعاليات المياه المنعقدة ضمن مؤتمرات المناخ ، حيث إستعرض الإجراءات التحضيرية لإسبوع القاهرة السادس للمياه ، مشيراً إلى أن الإسبوع أصبح علامة فارقة ومميزة في جدول الأعمال الدولي للمياه ، كما أصبح الإسبوع منصة هامة لرفع صوت القارة الإفريقية على المستوى الدولى خاصة في مجالى المياه وتغير المناخ .

وأشار الدكتور سويلم لمجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية فى إدراج المياه في قلب العمل المناخى العالمى ، وهو ما تجلى خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر COP27 حيث تم ذكر المياه خلال قرارات المؤتمر لخمس مرات (للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ) ، كما قامت مصر بإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe ، حيث توجه الدكتور سويلم بالدعوة لمنظمة الفاو لدعم هذه المبادرة والتي تهدف لتنفيذ مشروعات بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، والعمل على بناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة .

كما تعمل مصر على المستوى القاري - من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) - على تعزيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية فى مجال المياه ، والخروج برسائل موحدة تعرض إحتياجات القارة الأفريقية فى كافة المحافل الدولية .