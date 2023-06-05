تجهيز 41 استراحة لمراقبين الثانوية العامة 2023 في البحيرة.. صور

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، انه تم الإنتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين وتزويدها بكافة المستلزمات اللازمة تيسرا عليهم والبالغ عددها 41 استراحة منهم 22 للرجال و19 للسيدات ضمن الجهود التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لإستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة 2023/ 2022 والتى تنطلق خلال الفترة من 12 يونيو الجارى وحتى 13 يوليو القادم.

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة انهت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2023-2022 كما تم مراجعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والانارة وتوافر المياة والنظافة.

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة هذا العام يبلغ 30 ألف 91 طالب وطالبة طالب وطالبة منهم 8896 بالشعبة الأدبية و 26 ألف و809 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و 2386 علمى رياضة سيقومون بأداء الامتحانات أمام 115 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.