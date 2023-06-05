مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر أكثر الدول جذبًا بالطاقة المتجددة.. خبراء: تستهدف زيادة الصادرات.. والكهرباء من أنجح القطاعات الموجودة في مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصـاء بالأمس الأحد بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عام 2023 ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو كل عام وهو أكبر حدث دولي يعنى برصد المتغيرات الإيجابية للظواهر البيئية وذلك بمشاركة العديد من دول العالم وستكون دولة ساحل العاج هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لهذا العام بمشاركة دولة هولندا ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " دحر التلوث بالمواد البلاستيكية ".

ومن أهم هذه المؤشرات تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة وهو مؤشر يهدف الى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة الى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع حيث جاءت في المــركز رقم 29 في نوفمبر 2022 مقـــابل المـــركز رقـم 39 في مارس 2015 وذلك ضمن 40 دولة يتضمنهم المؤشر.

وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة ( طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مــن 10.2 جيجا وات/ســاعة عـــام (2020/2021) الـى 10.4جيجا وات /ساعة عام ( 2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 2%، حققت مصر المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي ( EPI) بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية وذلك عام 2022.

وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي أن قطاع الكهرباء يعد من انجح القطاعات الموجودة في مصر خلال السنوات الماضية معللا ذلك بارتفاع الصادرات الكهربائية للعديد من الدول الخارجية مثل الأردن والسعودية وغيرهما من الدول الذي يوجد تعاون بيننا وبينهم في مجال الطاقة.

وأضاف عبدة في تصريحات خاصه لـ "البوابة نيوز"، أن مصر تملك إمكانيات غير محدودة في مجال الطاقة لو تم استغلالها بالشكل المطلوب ستصبح مصر من أقوي الدول المصدرة للطاقة في العالم خاصة وأن هناك تطوير شهدها مجال الطاقة خلال السنوات الماضية في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والحكومة بتطوير الطاقة المتجددة.

وفي نفس السياق يقول الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، لابد وأن يكون لدينا خطة وسيستم جديد يعمل علي تطوير الطاقة المتجددة وزيادتها خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الطاقة المتجددة هي المطلوبة خلال الفترة الحالية لما تمثلها من أهمية كبيرة إلى جانب أنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

وأضاف نعمان في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن تقدم مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة خبر جيد يجب البناء عليه لتصبح مصر من أقوى الدول في مجال الطاقة الي جانب العمل علي زيادة الصادرات الكهربائية والوصول بها لأعلى معدل خاصة وأن الصادرات الكهربائية توفر العملة الصعبة لنا.