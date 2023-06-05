كشف غموض العثور على جثة شخص في الشارع بالخصوص

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض حادث العثور على جثة شخص ملقاة في أحد الشوارع بمدينة الخصوص، حيث تبين أن بها طلق ناري وأن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر أطلق الرصاص على المجني عليه لسرقته بالإكراه وتم نقل الجثة إلى المستشفى وألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص به طلق ناري باطأحد المناطق بدائرة القسم.

جرى تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة القسم حيث تبين أنه أثناء سيره بمكان الواقعة وبحوزته "سلاح ناري" شاهد المجني عليه يسير مترجلا وبحوزته حقيبة فاستوقفه وحاول سرقته تحت تهديد السلاح فقاومه المجني عليه فأطلق المتهم عليه عيار ناري فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

