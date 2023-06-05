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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 مواطنين إثر اصطدام تروسيكل بشجرة في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 4 مواطنين إثر وقوع حادث اصطدام تروسيكل بشجرة بجوار المدرسة الثانوية الزراعية بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام تروسيكل مع شجرة بجوار المدرسة الثانوية الزراعية بمركز إبشواي ووجود مصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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