مصر للطيران: جسر جوي لنقل 7400 حاج من مالي للسعودية

قال الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه تأكيدا عليى الدور الريادي الذي تقوم به الشركة الوطنية في خدمة عملائها وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بدأت مصر للطيران في تشغيل جسر جوي من مطار باماكو عاصمة دولة مالي مباشرة إلي مطار المدينة المنورة لنقل 7400 حاج من حجاج دولة مالي على متن 24 رحلة خاصة بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner والمعروفة باسم طائرة الأحلام المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية.

وتستمر الرحلات في مرحلة الذهاب حتى 18 يونيو الحالي على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلي مطار باماكو اعتبارا من 3 يوليو المقبل.

وأضاف موسى، أن هذا العام يعد أكبر تشغيل لنقل حجاج باماكو مما يعكس ثقة حكومة دولة مالي التي اختارت مصر للطيران ناقل رسمي لها أمام جميع سلطات الطيران المدني، كما أنه لأول مرة يتم تشغيل هذه الرحلات مباشرة من دولة مالي إلي المملكة العربية السعودية مما يوفر الوقت والجهد علي ضيوف الرحمن، حيث تستغرق الرحلة نحو 7 ساعات بعد تقليل فترة الترانزيت والانتظار مما جعل لمصر للطيران الأفضلية بين العديد من شركات الطيران الأفريقية التي تقدمت بطلب لنقل حجاج باماكو.

من ناحية أخرى كانت مصرللطيران قد أعلنت نقل 3000 حاج من الحجاج الفلسطينيين هذا العام أيضا علي متن 10 رحلات خاصة هذا بخلاف رحلات الحج المصري وحجاج الترانزيت القادمين علي شبكة خطوط مصر للطيران من مختلف أنحاء العالم الي مطار القاهرة ومنها إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

وتتقدم مصر للطيران بالشكر لسلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية ومطاري جدة والمدينة المنورة على كافة التسهيلات التي قدمتها لتشغيل هذه الرحلات.