الإيقاع بـ5 أشخاص بينهم سيدتان لقيامهم بأعمال سرقات بالعاصمة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى الأيقاع 5 أشخاص بينهم سيدتان لقيامهم بأعمال سرقات بالعاصمة.

وتعود البداية، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتصريفها لدى (3 أشخاص- "عملائه سيئ النية")، وبمواجهته أقر بقيامه بإرتكاب واقعتى سرقة سيارتين بذات الأسلوب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عملائه ، وبمواجهتهم بأقوال المتهم المضبوط أيدوها ، وأقروا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وعُثر بحوزة أحدهم على سيارة وبعض أجزاء من السيارة الأخرى لدى باقى المتهمين.

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات، وإتهاماه بالسرقة.

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب " قطع الأسلاك" ، حيث أقرا بإرتكابهما 6 وقائع سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب وتصريفها لدى عميلهما "سيئ النية"، تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، إتهموهما بالسرقة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط )مبلغ مالى) من متحصلات وقائع السرقة وأقرتا بإنفاقهما باقى متحصلات الواقعتين على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.