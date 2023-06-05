رغم تألق مصطفى شوبير.. الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي في مباراة الإياب

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الوداد المغربي في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بملعب “محمد الخامس” في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وغاب “الشناوي” عن مباراة الذهاب التي اقيمت بالقاهرة أمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بسبب عدم تعافيه تماما من الاصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية.

وقدم مصطفى شوبير مستوى مميزا في حراسة مرمى الأهلي خلال مباراة الذهاب وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة من فريق الوداد رغم حالة التخوف التي كانت تسيطر على جماهير الأهلي قبل اللقاء.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" أن محمد الشناوي سيعود لحراسة مرمى الفريق في لقاء الإياب خاصة أن هذه المواجهة تحتاج إلى الخبرة في التعامل مع المواقف وتحمل الضغوط الجماهيرية الكبيرة في ملعب “محمد الخامس”.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني أثني على مستوى شوبير في لقاء الذهاب ولكن قرر عودة الشناوي للمشاركة اساسيا في الإياب لما يتمتع به من خبرة كبيرة كما أن الحارس اصبح جاهز طبيا للمشاركة وتم استبعاده من مباراة الذهاب خوفا من تجدد الإصابة.

وكان البلجيكي ميشيل يانكون، مدرس حراس الأهلي تحدث عن مشاركة محمد الشناوي في لقاء الإياب ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا مؤكدا أن الشناوي في حالة أفضل فنيا وبدنيا والقرار في يد مارسيل كولر بشأن مشاركة الشناوي من عدمه في مواجهة الدار البيضاء.