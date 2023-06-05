وداعا للفاتورة.. تفاصيل تحويل خطوط التليفون الأرضي لمسبقة الدفع

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، بدء تحويل عملاء الهاتف الأرضي للباقات مسبقة الدفع، وذلك من خلال رسالة نصية يتلاقها العميل تخبره بالتحول إلى النظام الجديد، وتشرح كيفية التعامل معه.

أوضحت المصرية للاتصالات، أن قرار تحويل الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق جاء ليمنح العميل المزيد من القدرة على التحكم في استهلاكه، وذلك بدلًا من الخط المفتوح والفاتورة ربع السنوية التقليدية، والتي قد تكون قيمتها مفاجأة للعميل.

وفي الوقت نفسه سيساهم تحويل الخطوط الأرضية للنظام الجديد في تسريع خطوات تنفيذ الفاتورة المتكاملة، التي يمكن للعميل أن يستخدمها لتوحيد إنفاقه على جميع خدمات الاتصالات من محمول وأرضي وإنترنت فائق السرعة في فاتورة واحدة متكاملة.

وبدأت شركة المصرية للاتصالات في تحويل بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الباقات المدفوعة مقدما بدلًا من الفاتورة حيث يبلغ عدد عملاء التليفون الأرضي 11 مليون عميل سوف يتم نقلهم الي نظام الدفع المسبق تدريجيًا تمهيدًا لتعميم التجربة على كافة الخطوط الأرضية، حيث تم تحويل 2 مليون عميل منهم إلى النظام المسبق للدفع.