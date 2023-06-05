بالفيديو.. مستشار وزير الخارجية الأوكراني: الهجوم المضاد ليس الضربة الأخيرة في الحرب

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف لا يعني الضربة الأخيرة في هذه الحرب، ويرجع ذلك إلى اتساع الجبهة والكثير من النقاط الساخنة.

وأضاف ميكيتينكو، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يرجّح أن تكون فيالق من متطوعين انفصاليين روسي، هي المسؤولة عن إطلاق المُسيّرات التي هاجمت روسيا، خلال الأيام القليلة الماضية.

وحول زيارة الكاردينال ماتيو زوبي، خلال الساعات القليلة المقبلة، العاصمة الأوكرانية كييف، كمبعوث بابوي، في مهمة تهدف للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 16 شهرًا، أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده تستقبل العديد من الوفود والمبعوثين الهادفين للتوصل إلى تسوية للأزمة، مؤكدًا أن هناك العديد من المبادرات التي تخدم هذا الهدف.

وأضاف أن العاصمة كييف لا تزال تمتلك المئات من ملاجئ الطوارئ التي تعمل بشكل مستمر، كما أن حركة مترو الأنفاق لا تزال تعمل بشكل مستقر، مشيرًا إلى أن بعض سكان العاصمة يلجأون للاحتماء بجراجات أو غُرف مجهزة في المدارس.