جمعية مستثمري الغاز: الطاقة الجديدة والمتجددة من القطاعات الواعدة في مصر

أشاد الدكتور محمد سعد الدين ، رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال بالإنجازات التي حققتها وزارة البترول والثروة المعدنية خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ترتب عليها تقدّم مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول بقطاع الطاقة المتجددة ومؤشرات الأداء البيئى وفقا للتقارير العالمية ، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عام 2023 في الخامس من يونيو كل عام .

و أوضح سعد الدين، أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر من القطاعات الإستثمارية الواعدة في جذب فرص الإستثمار الأجنبي المباشر والذى يتمتع بفرص نمو كبيرة جاذبة لرؤوس الأموال.

كما ، أعرب الدكتور محمد سعد الدين عن تفاؤله الكبير في مستقبل مصر اقتصاديا ودولياً بعد تربعها على عرش كبرى الدول المنتجة للطاقة من مختلف مصادرها.

و كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن مؤخرا عن تقدم مصر 10مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة، وهو مؤشر يهدف إلى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع، إذ جاءت في المركز رقم 29 في نوفمبر 2022 مقابل المركز رقم 39 في مارس 2015 وذلك ضمن 40 دولة يتضمنها المؤشر .

كما ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة ( طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) من 10.2 جيجا وات/ ساعة عام (2020/ 2021) الى 10.4جيجا وات /ساعة عام ( 2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 2%.

من ناحية أخرى أكد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بأن مصر اقتحمت السوق العالمى للطاقة من أوسع أبوابه بكونها أصبحت مركزا إقليميا لإنتاج الغاز الطبيعى في شرق المتوسط وتحقيقها مركزاً مهماً لصناعة البتروكيماويات في المنطقة، و استطاعتها في تسويق استخدام الطاقة النظيفة من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ (COP27) الماضى على أرضها بشرم الشيخ.