عضو التنسيقية: الحوار الوطني أضاف للحياة السياسية في مصر.. بالفيديو

قالت كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني من أهم الفعاليات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، لأن تداول وجهات النظر والأفكار والنقاش بشأنها أمر مهم للغاية حتى لو لم يحدث توافق، مشيرة إلى أن الأصل في السياسة هو النقاش وأن نصل مع بعض إلى الطريق الأفضل، وبخاصة إذا كان لدينا نقاشات كثيرة يمكنها أن تكون محل اتفاق بين الأطراف.

وأضافت "كريمة" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الحوار الوطني أضاف للحياة السياسية في مصر من وقت الدعوة له حتى الآن، كما أن هناك موضوعات يمكن أن تكون محل اتفاق، فالمحور الاجتماعي يمكننا الخروج منه بنقاط نبني عليها مثل محور السكان، موضحة أن قضية السكان من أخطر المشكلات التي تواجه مصر، حيث إن هناك زيادة كبيرة جدا في التعداد السكاني مع قلة الموارد والتغيرات المناخية وتقرير الأمم المتحدة الذي ينص على أن مصر ستكون من أكبر الدول المساهمة في المليار التاسع وهذا الأمر مؤشر خطير جدًا.

وتابعت: "ليس لدينا مشكلة في التعداد فقط، ولكن المشكلة هي أن الأماكن الأكثر إنجابا هي الأماكن الأكثر فقرا، وبالتالي فإن هناك مشكلة في الخصائص السكانية"، موضحة أن المحور السكاني يمكننا الوصول فيه إلى أمور نبني عليها، وبخاصة أن مصر ليست جديدة في العمل على هذا المحور، لا نتحدث عن مشكلة حديثة ولكن مشكلة موجودة منذ سنوات طويلة.

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأسرة التي فيها المرأة تتمتع بالتمكين يختلف الوضع فيها عن الأسر التي لم تتلق المرأة فيها التعليم، هذه الأسر تعاني ولا تجد صحة أو تعليم أو مأكل جيد، نحتاج إلى توعية بشكل أكبر، وسنستعين بتجارب دول أخرى وتجارب ناجحة نفذتها مصر.