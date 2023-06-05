التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد في الدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على تشكيل الفريق في لقاء الاتحاد السكندري المقرر له مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيكون تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي -حسام عبد المجيد - أحمد فتوح .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ويأتي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 50 نقطة من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات .

أما فريق الاتحاد السكندري فيأتي قبل لقاء اليوم ي المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 40 نقطة .