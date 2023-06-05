اليوم.. تعليم الشيوخ تناقش اقتراح بشأن دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة د. نبيل دعبس ، اليوم الإثنين، إقتراح برغبة مقدم من النائبة د. حنان سليمان عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ، "عن دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية " .

وأشارت “ سليمان ” في المذكرة الإيضاحية ، إلى أن الجامعات المصرية هي أساس الفكر والعلم في المجتمع والهيئة المعاونة من معيدين ومدرسين مساعدين وهم كوادر المستقبل ولذا يجب إعدادهم بشكل جيد وذلك من خلال :

1. مناقشة وضع الهيئة المعاونة من حيث الإرتقاء بمستوي الدخل بما يتناسب وطبيعة عملهم

2. النظر في أعفاء الهيئة المعاونة من المصاريف الدراسية في مرحلتين الماجستير والدكتوراة وتقديرا لهم من الدولة علي تفوقهم وتشجيعاً علي إنجاز أبحاثهم

3. النظر في إمكانية زيادة الدعم لمالي للهيئة المعاونة في سبيل تمكينهم من إنجاز الأبحاث الباهظة التكاليف فضلاً عن أنه يشترط نشرهم تلك الأبحاث في مجالات دولية مما يرهقهم مادياً

4. وضع لائحة موحدة تطبق علي جميع الجامعات المصرية بخصوص إلزام المعيدين بالأمتناع عن التدريس "لغويا ونفسيا " في خلال العام الأول للتعين لإعداده للتدريس خلال تلك الفترة .