في عمر الثمانين سيدة تقطع 1000 ميل بالدراجة لتبرعات خيرية

جمعت سكوتسمان مافيس باترسون، 85 عاما، 59186.11 جنيها إسترلينيا (73194.57 دولارا أمريكيا) للأعمال الخيرية بعد إكمال رحلة بالدراجة بطول 1610 كيلومترات (1000 ميل) عبر إسكتلندا.

عرفت باترسون باسم "الجدة ملف " على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال رحلتها التي استمرت لمدة شهر، من تاريخ 29 أبريل الماضي إلى 28 مايو 2023، وانطلقت من منطقة "جالواي مول" وتسلقت الساحل الغربي، ثم تقدمت طريقها إلى الساحل الشرقي قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها، حيث استقبلتها الجماهير مهنئة لها بانتصارها وتحقيق هدفها.

أكملت باترسون تحديها في ذكرى أطفالها الثلاثة، الذين ماتوا جميعا بعد 4 سنوات، وجمع التبرعات لجمعية ماكميلان لدعم السرطان. وبلغت التبرعات 59186.11 جنيه (73194.57 دولارا). انخرط باترسون في العمل الخيري بعد وفاة والدتها كاثي وشقيقتها الصغرى ساندرا بسبب مرض السرطان.

وقالت باترسون: "أهدافي ساعدتني في التغلب على المحنة المؤلمة لفقدان أطفالي، وهو أتعس شيء حدث لي، خاصة وأنهم كانوا جميعا في الأربعينيات من العمر".

توفيت ابنتها ساندي بنوبة قلبية في عام 2012 عن عمر يناهز 43 عاما، وبعد عام توفيت كاتي بسبب التهاب رئوي فيروسي عن عمر يناهز 49 عاما، ثم توفي ابنها بوب بشكل مأساوي في حادث مروري عام 2016 عن عمر يناهز 46 عاما...

وأضافت: "لم أصدق ذلك، ولم أكن أعتقد أنني سأكون قادرا على التحمل، لكن دراجتي ساعدتني كثيرا على التحمل... وضع تحديات جسدية جديدة يأتي من إحساسي بألم عميق؛ أنا امرأة عجوز أواجه العديد من التحديات في الحياة".

بدأت باترسون ركوب الدراجات في أوائل الخمسينيات من عمرها، وركبت دراجتها في جميع أنحاء أمريكا عندما كانت تبلغ من العمر 52 عاما. كما تسلقت جبل كليمنجارو، وسجلت رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2019 بصفتها أكبر امرأة معمرة تقطعا الدراجة من Land 's End إلى John O' فروت .