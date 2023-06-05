بالفيديو.. برلمانية: دعوة الرئيس السيسي بالاستماع للشباب أصبحت رؤية ونهجا

قالت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي لزعماء العالم عندما قال لهم "استمعوا إلى شبابكم" وهو ما كان رسالة ورؤية وأصبح نهجًا، كما دعا إلى عقد الحوار الوطني وهو ما يعتبر تطبيقا لهذه الرؤية.

وأضافت "غادة" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الحوار الوطني لا يشمل الشباب فقط، ولكن هناك أيضا ذوي الخبرة وكل الأيدولوجيات، نفكر في مستقبل بلدنا، هناك قرار تشاركي وبمنتهى الشفافية والحيادية، وبخاصة بعد إسناد تنظيم واستضافة الفعاليات للأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة محايدة تماما عن أي أيدولوجية.

وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدعوة للرأي والرأي الآخر كانت مهمة جدا، ونحن كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نعلم جيدا قيمة هذه المخرجات لأننا كتنسيقية طاولة حوار وصورة مصغرة من الحوار الوطني، فقد نجح هذا الفكر واستطعنا أن نسمع بعض من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.