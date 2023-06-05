وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات يتوجه لجنوب سيناء

توجه صباح اليوم الاثنين، وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد إلى محافظة جنوب سيناء.

وتبدأ اللجنة زيارتها بتفقد طريق رأس سدر حتى نهاية قرية أبو صوير بطول ٨ كيلومترات بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والذي أكد أن هناك حوادث شبه يومية تحدث على الطريق مما يؤدي الى حصد أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الإصابات واتلاف السيارات.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بضرورة معاينة طريق شرم الشيخ القديم في المنطقة الواقعة من رأس سدر حتى نهاية قرية أبو صوير .

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تاعب، النائب حمدي ابو خشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويان، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفي محمود، النائب إمام منصور، النائب كمال أبو جليل ،ومن أمانة اللجنة هشام عبد الرازق أمين اللجنه، وأحمد سلامه ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.