بالفيديو.. مدير معهد الإنتاج الحيواني يوضح شروط السلامة الصحية للأضاحي قبل الشراء

قال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، إنه لابد من التأكد من الحالة الصحية لحيوانات الأضاحي قبل الشراء، وهي ما تظهر على الحيوان، وأهمها ألا يكون الحيوان نظره على الأرض، وتكون رأسه مرفوعة، وأن يكون صوف الحيوان أو جلده منتظم، قائلًا: "الشعر موزع على جسد الحيوان بشكل واحد في كل جسمه".

وأضاف "الشافعي" في حواره لبرنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن وجود الشعر في مناطق بجسم الحيوان وندرته في أماكن خرى يشير إلى مرض جلدي أو ضعف في الحيوان، وبالتالي عدم انتظام الأملاح المعدنية في جسم الحيوان ما يؤدي لتساقط شعر الحيوان وأيضًا يؤثر على مظاهر نمو الحيوان .

وتابع، أنه بالنسبة للأبقار لابد أن يكون الجزء الخاص بالانف رطب وعليه نقاط مائية حتى لا يكون درجة حرارته عالية وصالح للذبح، موضحًا أنه من الشروط الصحية للذبح ألا تكون درجة حرارة الحيوان مرتفعة.

وأشار إلى أن وزن الحيوان يحدد وفقًا للعمر، ووزن الحيوان القليل وسنه الصغير ميزة وليس من عيوب الأضاحي.