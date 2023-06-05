تشريح جثة شاب لقي مصرعه عقب تناوله مادة سامة بالسلام

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة شاب لقي مصرعه عقب تناوله مادة يشتبه أنها سامة بـ مدينة السلام والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باسقبالها شخص مصاب بحالة اعياء شديدة اشتباه تناول مادة سامة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.