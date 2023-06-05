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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة شاب لقي مصرعه عقب تناوله مادة سامة بالسلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة السلام بتشريح جثة شاب لقي مصرعه عقب تناوله مادة يشتبه أنها سامة بـ مدينة السلام والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باسقبالها شخص مصاب بحالة اعياء شديدة اشتباه تناول مادة سامة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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