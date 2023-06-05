اليوم.. «طاقة الشيوخ» تناقش سياسية الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء

تعقد لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، 3 اجتماعات اليوم الاثنين.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين من الأعضاء بخصوص استيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء خاصة الدول الأوروبية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن "إعارة الكوادر الصيدلانية للعمل بالدول الإفريقية وتأمين وجودهم بها".

فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن "تعظيم دور وزارة القوى العاملة وربطه بتصدير رأس المال البشرى المصرى ومواكبة احتياجات سوق العمل الخارجى ".