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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة عين شمس يستقبل مديرة العلاقات الدولية بـ"TU Berlin"

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل  محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس  بقصر الزعفران ، مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin،  Evelina Skurski، وإنجى نافع ممثلة جامعة TU Berlin بمصر بحضور  أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث  و شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي،  شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين، ريم الكباريتي، مدير رابطة الخريجين ، وأحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتبادل الثقافى وتبادل الخبرات بين الجامعتين.

وخلال اللقاء ثمن رئيس جامعة عين شمس، التعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين من الجامعتين.

من جانبها، أشادت مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin بالإنجازات التي حققتها جامعة عين شمس في مختلف المجالات، وأعربت عن رغبتها في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في المستقبل.

ويذكر أنه قد قام وفد من جامعة عين شمس في وقت سابق بزيارة جامعة TU Berlin، ومن المقرر أن تمتد 
زيارة مديرة العلاقات الدولية بجامعة  TU Berlin  على مدار أسبوع ستتلقي خلاله بممثلي كليات جامعة عين شمس المناظرة بالجامعة هناك بما يمثل نقطة إنطلاق لأبحاث مشتركة وتبادل طلابى بين الكليات المناظرة.

أعضاء هيئة التدريس التصنيف الدولى التعاون الاكاديمى TU Berlin جامعة عين شمس