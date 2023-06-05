بالصور.. فعاليات منوعة بثقافة البحر الأحمر

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه أمس ضمن برنامج يونيو الحالي.

في السياق عقد بيت ثقافة القصير التابع للفرع محاضرة بعنوان "الفنون الشعبية تاريخ وثقافة وأسلوب حياه" تحدث بها الكاتب هنائي كمال -باحث في التراث المصري- موضحا أن الفنون الشعبية جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي بجميع خصوصياته حتى لو اختلفت العادات والتقاليد على مر الأجيال، إلا أنها لم تختف وهي ما زالت موضع تقدير، على جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية، والتي تسعى للحفاظ على التراث وتوثيقه في كل المناسبات الخاصة والوطنية فالفنون الشعبية تاريخ وثقافة وأسلوب حياة.

واستكمل البيت ورش "الحساب الذهني" مع المدربة رشا نصر- مدرب حساب ذهني- حيث تواصل تعليم الحساب الذهني باستخدام المعداد للعمليات الحسابية المختلفة لطريقة الحساب السريعة المتقدمة، ونفذت الفنانة ولاء شكري ورشة فنية لعمل أشكال من ورق الفوم، باستخدام الفوم الملون ومسدس الشمع والمقص وعمل أشكال فنية وعرض نتاج الورشة.

فعاليات المحاضرة والورشة جاءت ضمن برنامج متنوع لفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والذي شهد محاضرة بعنوان "قصص من تراث الصعيد" عقدت بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا، وتناول بها محمود عبد الستار توفيق- مدير مدرسة التربية الفكرية بسفاجا - قصة ملحمة البارود من تراث الصعيد والتي تحوي تفاصيل عن صمود أهل الصعيد وبالتحديد محافظة قنا مركز قفط قرية البارود حيث دارت معارك عظيمة انهزمت على إثرها الحملة الفرنسية على مصر عام ١٧٩٩ويمثل الحدث العيد القومي لمحافظة قنا.

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