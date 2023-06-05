مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء هجوم مسلح فى الإكوادور

أعلنت الشرطة فى الإكوادور مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين جراء هجوم مسلح على منزل فى "جواياكيل" إحدى أكثر المدن تضررا من الجريمة وتهريب المخدرات فى البلاد.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، أنه وفقا لشهود عيان، وصل ثلاثة رجال على دراجة نارية إلى "إيسلا ترينيتاريا" في جنوب المدينة ودخلوا المنزل حيث "أطلقوا عدة أعيرة نارية".

من جانبه، قال الكولونيل فاباري مونتالفو إنه "حتى الآن، أحصينا 5 قتلى و8 مصابين"، موضحا أن أحد القتلى شرطي أصيب برصاصات عدة في رأسه.

يذكر أن الإكوادور تشهد موجة عنف بسبب صراع بين عصابات متورطة في تهريب المخدرات، وتسببت الجرائم المتعلقة بالمخدرات في مضاعفة معدل جرائم القتل تقريبا بين عامي 2021 و2022 ليصل عدد القتلى ما بين 14 إلى 25 قتيلا لكل 100 ألف من السكان، وفي 25 مايو الماضي لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر بعد أن فتح مسلحون النار على مطعم في بلدة "مونتانيتا" السياحية.