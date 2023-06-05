بالفيديو.. تركيا ترسل كتيبة كوماندوز إلى كوسوفو للالتحاق بقوات الناتو

عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو يرصد إرسال تركيا كتيبة كوماندوز إلى كوسوفو للالتحاق بقوات الناتو.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها سترسل كتيبة كوماندوز إلى شمال كوسوفو استجابة لطلب الناتو بإرسال قوات للمساعدة في مواجهة الاضطرابات العنيفة.

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، شريط فيديو لكتيبة كوماندوز متوجهة إلى كوسوفو.

وجاء في بيان للوزارة أنه "بعد الأحداث التي وقعت في كوسوفو، توجهت كتيبة الكوماندوز التابعة لقيادة لواء المشاة الآلي رقم 65 إلى هناك".

وأعلنت وزارة الدفاع أنها سترسل كتيبة كوماندوز إلى شمال كوسوفو استجابة لطلب الناتو بإرسال قوات للمساعدة في مواجهة الاضطرابات العنيفة.