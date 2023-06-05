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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت استقرارا كبيرا في حالة الجو بعد فترة التقلبات الجوية التي ضربت البلاد الأيام السابقة، مضيفة: أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط على أغلب السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الأولي المصرية، أن محافظات جنوب الصعيد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية مما يسبب ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت أن درجة الحرارة العظمى إلى الأقصر و أسوان، تصل لـ 44 و 45 درجة فى فترة النهار، مشيرة إلى أن المناطق الشمالية والقاهرة تسجل 32 درجة خلال فترة النهار فهناك أجواء حارة.

- درجات الحرارة توقعات الطقس - هيئة الأرصاد الجوية