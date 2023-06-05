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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بيت ثقافة دشنا يقدم العرض المسرحي "حكاية سعيد الوزان"

جانب من العرض
جانب من العرض
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قدم بيت ثقافة دشنا بقنا، أمس العرض الثاني لمسرحية "حكاية سعيد الوزان" بنادي العائلات بعزازية دشنا، ويستمر العرض حتى ٧ يونيو.

تدور أحداث العرض حول القاتل المحترف سعيد الوزان الذي يقوم بعمليات اغتيال لكبار رجال الدولة شاعرا بلذة ونشوة أثناء القتل إلى أن يعود الى الله بعد فشله قتل أحد الحكماء، الأمر الذي غير مسار حياته.

العرض تأليف إبراهيم الحسيني، أشعار سعد قليعي، ألحان أحمد الدمنهوري، سينوغرافيا ميرنا مدحت مفيد، استعراضات عمرو سيد مخرج منفذ حمادة علاء الدين، إخراج نبيل مكرم.

يأتي العرض ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، استمرارا لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة بيت ثقافة دشنا العرض المسرحي حكاية سعيد الوزان قصور الثقافة