"الحج والعمرة" تدعو إلى حمل الوثائق الطبية الخاصة عند السفر لأداء مناسك الحج

دعت وزارة "الحج والعمرة" السعودية، اليوم الاثنين، الحجاج إلى التأكد من اصطحاب الوثائق الطبية الخاصة عند السفر لأداء مناسك الحج.

وأكدت الوزارة - حسبما نقلت قناة (السعودية الإخبارية) - على ضرورة التأكد من وجود الوثائق الطبية الخاصة بالحجاج، مشيرة إلى أن هذه الوثائق ستكون ضرورية للحالات التي تعاني من مرض مزمن أو الحاجة إلى معاملة طبية خاصة أو استخدام أدوية معينة.

وكانت وزراة الحج والعمرة قد أعلنت أن أمس الأحد كان الموعد الأخير لإصدار تصاريح العمرة، وأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين سيكون يوم 18 يونيو الجاري.