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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قوات أمن الحدود الهندية تسقط طائرة باكستانية دون طيار بمنطقة "البنجاب"

الهند وباكستان
الهند وباكستان
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أعلن متحدث باسم قوات أمن الحدود الهندية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة باكستانية بدون طيار بالقرب من الحدود الدولية فى قطاع "أمريتسار" بمنطقة "البنجاب".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه بعد ملاحظة الطائرة في الساعة 45ر9 مساء أمس الأحد، تم اعتراضها من قبل قوات أمن الحدود بإطلاق النار عليها، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 3 كيلوجرامات من الهيروين.

يشار إلى أن منطقة "البنجاب" تشترك في جبهة طولها أكثر من 500 كيلومتر مع باكستان تحت حراسة قوات أمن الحدود وقد أصبحت الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية غير المأهولة التي تحلق من باكستان إلى الهند محملة بالمخدرات والأسلحة وحمولات الذخيرة مصدر قلق لوكالات الأمن خلال السنوات الأربع الماضية.

 

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