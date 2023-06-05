"البنتاجون" يعلن اعتراض طائرة مدنية انتهكت المجال الجوى لواشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن مقاتلات من طراز "إف - 16" تدخلت لملاحقة طائرة مدنية صغيرة عقب انتهاكها المجال الجوى للعاصمة واشنطن.

وأضافت الوزارة ـ في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، أنه سمح للمقاتلات "إف - 16" بالتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت، ما تسبب في سماع دوي انفجار في أرجاء العاصمة وضواحيها خلال مطاردة الطائرة المدنية.

وأشار البيان إلى أن المقاتلات حاولت لفت انتباه الطيار عبر استخدام القنابل المضيئة مع مراعاة أعلى درجات السلامة ولكن دون جدوى، موضحة أن الطائرة تحطمت في وقت لاحق في ريف فرجينيا.

ومن جهته، نفى مسؤول أمريكي أن تكون المقاتلات الأمريكية هي المتسببة في تحطم الطائرة.