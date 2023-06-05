اليوم.. بعثة منتخب الصالات تطير إلى السعودية للمشاركة في كأس العرب

غادرت القاهرة في الثامنة صباح اليوم الاثنين، بعثة منتخب مصر لكرة الصالات في طريقها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في مدينة جدة السعودية في الفترة من 6 إلى 16 يونيو الجاري.



يرأس بعثة الفراعنة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات، وحرص أبو الوفا على التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب، فيما يتعلق بكافة الأمور الخاصة بالسفر، وتوفير كافة سبل الراحة للبعثة خاصة أنها أول ارتباط رسمي للمنتخب مع الجهاز الفني الجديد.