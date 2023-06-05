فيتوريا يدرس ضم "أحمد حمدي" لمعسكر المنتخب

استقر روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على ضم أحمد حمدى لاعب وسط مونتريال الكندى لقائمة منتخب مصر النهائية لتعويض غياب طارق حامد وإمام عاشور فى منطقة وسط الملعب للإصابة.



على صعيد متصل، حدد الجهاز الإداري لمنتخب مصر بقيادة محمد غرابة 15 يونيو الجاري موعداً لعودة بعثة منتخب مصر من المغرب بعد مواجهة غينيا بتصفيات أفريقيا.



وتنتظر منتخب مصر مباراة ودية مع جنوب السودان، المقرر لها 18 يونيو فى ختام معسكر الفراعنة.



و قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.



ويُعلن فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم الأربعاء المقبل ، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.



‎ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.