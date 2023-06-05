اليوم.. عقد مقابلات المتخلفين عن حضور شغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

يعقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، اليوم الاثنين، المقابلات الشخصية للمتخلفين عن موعد المقابلات لخريجي جامعات ( الزقازيق، بني سويف، سوهاج، المنيا، الفيوم، جنوب الوادي، أسيوط، أزهر أسيوط، أزهر تفهنا، أزهر القاهرة، أزهر دمنهور، أزهر إسكندرية، أزهر المنصورة، أزهر طنطا، الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، فاروس ) دفعات ٢٠٢٢.

وجاء ذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر- ميدان النجدة- وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به من خلال الموقع الإلكتروني

www.ap.gov.eg .

كما أكدت على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، كما يتم حضور الاختبار بدون الهاتف المحمول، كما تم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.