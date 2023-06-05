دفن جثة شاب سوداني الجنسية عثر عليه ميتًا داخل شقته ببولاق

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته ببولاق الدكرور، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة. كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.

تبين من خلال تقرير مفتش الصحة بالكشف الظاهري لجسد الشاب المتوفي، الذي كان في حالة تعفن، أنه ليس هناك آثار ظاهرية على جسد المتوفي، وأن الوفاة يرجح أن تكون بصورة طبيعية.

وأشارت التحريات أن الشاب المتوفي، سوداني الجنسية وأن الوفاة يرجح أن تكون وراءها شبهة جنائي.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة “ناصر.س.م”، في حالة تعفن ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

بإجراء التحريات تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.