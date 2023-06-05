هجوم بطائرة مسيرة يشعل حريقًا في منشأة للطاقة في بيلغورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية إن هجومًا بطائرة مسيرة تسبب في إشعال حريق في منشأة للطاقة بالمنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جاء ذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" عربية.

وأضاف الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تيليغرام "في منطقة بيلغورود، اشتعلت النيران في إحدى منشآت الطاقة. السبب الأولي للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة. ولم تقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح".

وكان غلادكوف قد قال أمس الأحد إن القوات الأوكرانية واصلت القصف على المنطقة الحدودية خلال الليل وحتى صباح الأحد بعد مقتل شخصين في الليلة السابقة وإجلاء مئات الأطفال بعيدا عن الحدود.

وأضاف "خلال الليل كان الوضع مضطربا" مشيرا إلى وقوع "الكثير" من الأضرار في بلدتي شيبيكينو وفولوكونوفسكي جراء القصف الأحدث.