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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هجوم بطائرة مسيرة يشعل حريقًا في منشأة للطاقة في بيلغورود الروسية

إشعال حريق في منشأة
إشعال حريق في منشأة للطاقة
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قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية إن هجومًا بطائرة مسيرة تسبب في إشعال حريق في منشأة للطاقة بالمنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جاء ذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" عربية.

وأضاف الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تيليغرام "في منطقة بيلغورود، اشتعلت النيران في إحدى منشآت الطاقة. السبب الأولي للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة. ولم تقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح".

وكان غلادكوف قد قال أمس الأحد إن القوات الأوكرانية واصلت القصف على المنطقة الحدودية خلال الليل وحتى صباح الأحد بعد مقتل شخصين في الليلة السابقة وإجلاء مئات الأطفال بعيدا عن الحدود.

وأضاف "خلال الليل كان الوضع مضطربا" مشيرا إلى وقوع "الكثير" من الأضرار في بلدتي شيبيكينو وفولوكونوفسكي جراء القصف الأحدث.

هجوم بطائرة مسيرة بيلغورود الروسية منشأة للطاقة في بيلغورود إشعال حريق في منشأة للطاقة