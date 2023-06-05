غينيا.. غرق 7 تلميذات بانقلاب قارب في نهر النيجر

أفاد وزير التعليم في غينيا بأن سبع تلميذات على الأقل لقوا مصرعهم غرقا، يوم أمس الأحد في نهر النيجر بعدما انقلب الزورق الذي كان على متنه، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الفتيات يعبرن نهر النيجر في شمال شرق غينيا لإجراء امتحانات قبول في المدرسة الثانوية التي تبدأ الاثنين.

وقال وزير محو الأمية والتعليم ما قبل الجامعي غيوم هوينغ، لصحافيين خلال زيارة للمنطقة لإطلاق فترة الامتحانات، "صدمنا بهذه الأخبار السيئة بأن سبع تلميذات فقدن حياتهن".

من جهته، قال موظف الأمن مامادي كيتا، لوكالة فرانس برس، إن أخته غير الشقيقة كانت من بين الضحايا.

وأضاف "ذهبت هي ورفيقاتها إلى الجانب الآخر من نهر النيجر لإجراء الاختبارات الأولى لامتحانات القبول للصف السابع".

وصرح بأنهن "ركبن زورقا محملا فوق طاقته وقد غرق تحت وطأة الركاب والبضائع".

وقال مصدر محلي تحدث شرط عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس، إن عدد القتلى غير نهائي وإن البحث عن جثث ما زال جاريا.