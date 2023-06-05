السعودية تستضيف النسخة الثانية من «منتدى العالم القادم» نهاية أغسطس

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إقامة النسخة الثانية من منتدى العالم القادم، بمشاركة قادة وخبراء القطاع، يوم 30 أغسطس المقبل، وسيكون المنتدى هو ختام فعاليات أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "موسم الجيمرز.. أرض الأبطال" والمنتظر إقامته مطلع شهر يوليو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن منتدى هذا العام -الذي تحتضنه العاصمة الرياض- سيجمع -على مدى يومين- شخصيات بارزة ورواد في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية والترفيه والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لتبادل الأفكار واستكشاف الفرص الجديدة في عالم الألعاب الإلكترونية سريع التطور، وتهدف النسخة الثانية من "منتدى العالم القادم" إلى تحفيز إحداث الأثر المستدام في مستقبل القطاع.

وتتضمن الجلسات الرئيسية المجدولة في المنتدى العالمي المرتقب موضوعات: العلاقة بين الرياضات الإلكترونية والأولمبياد، ومعايير قطاع الألعاب التنافسي، والتحديات التي تواجه المرأة في ريادة قطاع الألعاب، والصحة النفسية والبدنية للاعبي الرياضات الإلكترونية، وغيرها المزيد.