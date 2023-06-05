«الحصري»: لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني تسعى لحل كل مشاكل المزارعين

أكد هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، أن اللجنة تركز على معرفة مشاكل المزارع لإنتاج أوفر محصول بجودة عالية، مشيرًا إلى أن أبرز محاور اللجنة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بدءًا من البذرة مرورًا بالأسمدة ونهاية بالتسويق وتقديم حوافز من الدولة للمزارع.

وأضاف «الحصري» في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، عبر قناة "أي تي سي"، أنه فضلا عن التسعير والديون وتوفير تسهيلات ومصادر تمويل تتناسب مع ظروف الزراعة في مصر، يتم السعي لعودة التعاونيات الزراعية لدورها كما كانت بيت الفلاح في توفير السماد والتسويق، مؤكدا أن الدولة تعكف على تعديل قانون التعاونيات، وتحديد مدد الانتخاب لضخ دماء جديدة وتفاعل الشباب مع التعاونيات

وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضار والفاكهة بل ولديها فائض للتصدير بلغ ٦ ونص مليون طن من الصادرات الطازجة، وثلاثة ونص مليار دولار حصيلة الصناعات الغذائية، مشيرا إلي أن لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز لولا تخبط القرارات أظهر غير ذلك، فضلا عن اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة ٥٠٪ ومن المتوقع أن يكون الاكتفاء خلال عامين ٦٠٪. واكد الحصري أن الدولة تسعي لزيادة محاصيل الاعلاف والزيوت.