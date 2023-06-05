الدفاع الروسية: أوكرانيا تبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق

أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان قد طالب الجيش الأوكراني بالتزام الصمت فيما يتعلق بتنفيذ هجوم مضاد طال انتظاره ضد القوات الروسية، وذلك في أحدث رسالة توجهها كييف بينما تستعد لشن الهجوم.

وتتزايد التكهنات إزاء ما يُتوقع أن يكون هجومًا واسعًا للقوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

ودأب المسؤولون الأوكرانيون على مطالبة الشعب الأوكراني بعدم الحديث عن هذا الهجوم، قائلين إن ذلك يمكن أن يساعد العدو.

وقالت وزارة الدفاع في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على تيليجرام "الخطط تحب الصمت. لن يكون هناك إعلان عن بداية (الهجوم)".